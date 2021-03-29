Принц Уильям стал самым сексуальным лысым мужчиной мира
Британский принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин мира. Об этом свидетельствует анализ материалов в Google, где герцога Кембриджского называли "сексуальным" 17,6 миллиона раз.
Источник:People
Специалисты по косметической хирургии Longevita провели исследование на определение самого сексуального мужчины. Для этого они изучали материалы, которые находили в Google.
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Принц Уильям – самый сексуальный лысый мужчина мира
Тщательный анализ тысяч статей, блогов и страниц в поисковике показал, что принца Уильяма называли "сексуальным" 17,6 миллиона раз.
Таким образом герцог Кембриджский смог возглавить рейтинг лучших лысых мужчин. Ему удалось опередить Майка Тайсона, Джейсона Стейтема, Питбуля и Майкла Джордана.
Кто еще вошел в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин:
- боксер Майк Тайсон;
- актер Джейсон Стейтем;
- рэпер Питбуль;
- баскетболист Майкл Джордан;
- актер Дуэйн Джонсон;
- актер Брюс Уиллис;
- актер Вин Дизель;
- боксер Флойд Мейвезер;
- актер Джон Траволта.
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