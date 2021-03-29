Британский принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин мира. Об этом свидетельствует анализ материалов в Google, где герцога Кембриджского называли "сексуальным" 17,6 миллиона раз.

Специалисты по косметической хирургии Longevita провели исследование на определение самого сексуального мужчины. Для этого они изучали материалы, которые находили в Google.

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Принц Уильям – самый сексуальный лысый мужчина мира

Тщательный анализ тысяч статей, блогов и страниц в поисковике показал, что принца Уильяма называли "сексуальным" 17,6 миллиона раз.

Таким образом герцог Кембриджский смог возглавить рейтинг лучших лысых мужчин. Ему удалось опередить Майка Тайсона, Джейсона Стейтема, Питбуля и Майкла Джордана.

Кто еще вошел в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин: