Супруги прожили в совместном браке 73 года! Они вместе праздновали платиновый юбилей свадьбы, но он, к сожалению, не застал ее платинового юбилея правления в 2022 году. Какова была история их любви? От чего отказался принц, чтобы претендовать на сердце королевы? Как, несмотря на будущую корону, она дала клятву муже повиноваться и быть ему во всем верной?

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Происхождение Филиппа

Принц Филипп VI родился 10 июня 1921 году во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. Он был пятым ребенком в семье и единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его родня имела печальную историю, ведь его дедушка, король Греции Георг I, был убит в 1913 году, дядя – свергнут с престола, а отец впал в депрессию после потери всех регалий и вместе с семьей вынужден был бежать из Греции в Париж.

Впоследствии родители Филиппа развелись и дети остались с матерью, а отец перебрался в Монте-Карло устраивать личную жизнь. После всех жизненных испытаний мама принца Филиппа очень скоро сошла с ума и попала в психбольницу. Поэтому отец забрал Филиппа к себе и устроил в частную школу. У парня с ним были напряженные и сложные отношения, поэтому через несколько лет он самостоятельно отправился в Англию и остановился у родственников, где вскоре встретил свою любовь.

Познакомилась с будущим мужчиной в 8 лет

Впервые будущие супруги познакомились на свадьбе греческой принцессы Марины, которая проходила в Вестминстерском аббатстве. В то время Елизавете было 8 лет, а ее избраннику Филиппу – 13. После этого они не виделись 3 года. Второй раз встретились на коронации отца Елизаветы II. Однако и тогда никакие отношения между Елизаветой II и Филиппом не завязались.



Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images

Но однажды она вместе с родителями и сестрой прибыла в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Там сын греческого принца Андрея проходил службу и согласился провести монаршей семье экскурсию по учебному заведению. В это время принцесса поняла, что влюбилась. Ей было тринадцать лет. После встречи она начала переписываться с парнем во время его службы в Королевском флоте. Родители Елизаветы II искали дочери гораздо лучшую кандидатуру мужа, поэтому Филиппа даже не рассматривали как зятя. Но впоследствии юноша отправился на фронт, где чувство пары только укрепилось.

Влюбленные были родственниками

Что интересно, Филипп и Елизавета II действительно были родственниками. В королевских семьях это – не редкость, поэтому и в этом случае судьба сыграла интересную шутку. Королева Виктория была общей бабушкой влюбленных, поэтому они были четверородными братом и сестрой. И даже этот факт не смог помешать им жениться и прожить в браке много счастливых моментов, а именно – 73 года.

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Свадьба принцессы Елизаветы и Филиппа

Официально о помолвке пары дворец объявил в июле 1947 года, а 20 ноября они сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве. Событие произошло в тяжелый послевоенный период, когда экономика страны, как и многих других европейских государств, сильно пострадала, поэтому у принцессы был скромный бюджет на свадьбу. Да и сама девушка считала, что шиковать в послевоенное время – неприемлемо. Поэтому материал для своего свадебного платья Елизавета приобрела, используя продовольственные талоны времен Второй мировой войны.

Что интересно, британские подданные также посылали купоны Елизавете, но дворец вернул каждый из них, поскольку членам королевской семьи не разрешается принимать подарки от публики. Впрочем, ей помогло британское правительство, предоставившее принцессе дополнительные 200 купонов на пищевые продукты. В конце концов, Елизавета вышла замуж за принца Филиппа в волшебном свадебном платье, сшитом Норманом Гартнеллом из китайского шелка.



Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II / Фото Getty Images

СМИ рассказывали впоследствии, что платье принцессы оказалось настолько тяжелым, что его подталкивал архиепископ, чтобы оно смогло тронуться с места. Следует отметить, что утром в день свадьбы произошла неприятность – бриллиантовая тиара Елизаветы сломалась, когда ее крепили к фате. Поэтому всего за два часа до церемонии головной убор ювелирного дома Garrard, созданный в 1919 году для бабушки Елизаветы, королевы Марии, срочно сварили.

Родные Елизаветы были против свадьбы

Замуж Елизавета выходила исключительно по зову сердца, а не по королевскому протоколу. Отец королевы Георг VI считал юношу не лучшим избранником для дочери и наследницы престола, но принцесса настаивала на нем. Когда Филипп вернулся с фронта, родные принцессы поняли, что препятствовать ей выходить замуж за избранника – бесполезно.

Несмотря на то, что пара является одной из самых известных в мире, нет точной информации об признании Филиппа. Поговаривают, что он написал признание в одном из писем любимой или Елизавета II сама попросила принца жениться на ней. К моменту свадьбы Филиппу было 26 лет, а Елизавете – 21. Между парой было 5 лет разницы. Что важно, свадьба пара состоялась за 4 года до смерти короля Георга VI, отца девушки, и за 5 лет до ее коронации.

Он – отказался от титулов, а она – дала ему клятву

В канун свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Он также перешел в англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Данского и получил британское подданство. Принцессе тогда был 21 год, а ее мужу – 26 лет.

Чтобы поблагодарить мужчину за преданность и любовь, на церемонии женитьбы принцесса Елизавета произнесла клятву, в которой она обещала повиноваться своему мужу. Хотя она не должна была этого говорить как будущая королева. Это несколько смутило присутствующих гостей, ведь все понимали, что когда принцесса станет королевой, Филипп должен будет подчиняться ей. После коронации он действительно всегда был "ззаде" ее, однако, несмотря на все сложности, прожил с ней долгий и счастливый брак, воспитав четырех детей.

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Дети королевы и ее мужа

Через год после свадьбы Елизавета родила принца Чарльза – главного наследника короны, а через два – принцессу Анну. Через 10 лет родился принц Эндрю, а через 4 – принц Эдвард. Из всех четырех детей счастливый брак сложился сразу у самого младшего принца Эдварда – он уже как 22 года женат на графине Софи. А вот все остальные имели по одному разводу, но впоследствии нашли свои вторые половинки. Отшельником только остался принц Эндрю, которого в прошлом году обвинили в секс-скандале и лишили всех воинских званий за это.



Елизавета II с мужем и детьми / Фото из инстаграмма королевской семьи

Измены и риск развода

Однако жизнь королевы и ее мужа не всегда была сказочной как в фильмах. Там было место и возможным изменам, скандалам и обидам. В британских СМИ поговаривали, что уже через год после свадьбы с Елизаветой Филиппа начали подозревать в тайных связях с актрисой Пэт Кирквуд. В то время королева была беременна первым ребенком. Также журналисты рассказывали, что Филипп был влюблен в Элен Корде, с которой дружил в детстве, но их разлучили, когда мальчик ушел учиться в Дартмут. Она поженилась, чем разбила сердце парню, но впоследствии развелась. Имела двоих детей, но имени отца не называла, поэтому ходили слухи, что им мог быть Филипп. Что любопытно, именно он был их крестным.

Также принцу Филиппу приписывали романы с писательницей Дафной Дю Морье, актрисой Мерл Оберон, телеведущей Кейти Бойл и даже с принцем Стивеном Уордом. Через несколько лет после брака пара якобы начала спать в отдельных комнатах, а в парламенте состоялись секретные слушания, чтобы предотвратить скандальный развод. Эти факты подтвердятся или опровергнут лишь через 100 лет согласно британскому законодательству о засекречении архивов.

Еще в середине 1980-х годов принц Филипп сделал громкое заявление своему биографу Безилу Бутройду, что он женился на Елизавете якобы не из-за высоких чувств, а по расчету. Потому что у него не было состояния после сложной истории с его семьей. Сама же королева теряла рассудок от привлекательного и молодого принца.

Смерть Филиппа, а впоследствии – и королевы

Британский принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в разгар пандемии коронавируса. К моменту смерти герцогу Эдинбургскому было 99 лет. В феврале принца Филиппа госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Он пробыл в больнице почти месяц, перенес операцию на сердце, однако так и не смог побороть недуг. Возлюбленный Ее Величества умер за 2 месяца до своего 100-летия.



Принц Филипп умер в 2021 году / Фото с инстаграммы королевской семьи

Он почил в Виндзорском замке, а в последние дни жизни с ним провела его жена Елизавета II. 18 апреля состоялись похороны мужчины в окружении Королевской гвардии и ближайших родственников. Королева тяжело переживала смерть любимого, особенно в изоляции из-за опасности заразиться COVID-19. После этого она все реже начала появляться на публике, заметно состарилась и похудела. 8 сентября 2022 года Букингемский дворец сообщил, что королева плохо себя чувствует и к ней приставлены врачи. Вечером того же дня стало известно, что Ее Величество скончалось днем в замке Балморал в Шотландии. Рядом с ней была ее дочь принцесса Анна, потом приехали все остальные ее дети и внуки.

Похороны королевы пройдут 19 сентября, на 11-й день после ее смерти. Сначала тело Ее Величества перевезли из шотландского замка в Эдинбург, затем самолетом в Лондон. После одной ночи в Букингемском дворце ее отвезли в Вестминстерское аббатство, где в течение четырех дней с ней могут попрощаться родные и подданные. Торжественная служба чина похорон состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а похоронять королеву Елизавету II в семейной часовне короля Георга VI. Королева будет почивать там вместе со своими родными и мужем принцем Филиппом. Его тело должны быть перезахоронены из Королевского склепа.