Если в предыдущие дни мы рассказывали о ее революционных решениях за 70 лет правления, то в субботу предлагаем узнать абсолютно жизненные и более "приземленные" факты, в который раз напоминают, что королева была таким же человеком, как и все мы. Любила животных, имела свой стиль одежды, обожала кино и алкоголь.

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Обожала корги

За свою жизнь с самого детства Елизавета II имела более 30 собак корги и даже сама их разводила. Говорят, что она помогла в создании породы-гибрида "дорги" – смесь корги и таксы Пиппин, принадлежавшей ее сестре, принцессе Маргарет. Самая любимая была Сьюзен, которую отец королевы подарил ей на 18-летие в 1944 году. Ее Величество любило давать собакам изобретательные и смешные имена, к примеру, Шерри, Виски, Чиппер, Пиклз, Сокс, Свип, Диско, Диппер, Даймонд, Дэш и Даггер.

Породистые собаки создали хороший имидж королеве на протяжении многих десятилетий. Некоторые звезды даже пытались повторить ее пример. Что интересно, в честь этих собачек в 2019 году создали мультфильм по имени "Королевские корги". После смерти Елизаветы II стало известно, что две молодые собаки, принадлежавшие королеве, останутся в семье. Ими будут заниматься принц Эндрю, герцог Йоркский, и его бывшая жена Сара.



Елизавета II из корги / Фото из инстаграмма королевской семьи

Никогда не ходила в школу

Вы, наверное, удивитесь, но принцесса Елизавета была по-настоящему счастливым ребенком, потому что никогда не знала, что такое школа и утренние подъемы. Она получила домашнее образование, в основном с гуманитарным наклоном. Ее Величество имело частных репетиторов, преподававших ей конституционную историю, право и французский язык, который, к слову, он знает в совершенстве. Однако королева часто говорила, что скучает по формальному образованию.

Ее гувернанткой была Мэрион Кроуфорд, известная как "Crawfie". Религиозное обучение девочка проходила у архиепископа Кентерберийского.

Всегда одевала яркие костюмы

Особой изюминкой стиля Елизаветы II были ее яркие костюмы и шляпки. Поговаривают, что она даже оставляла псевдонамеки на цвета, в которых якобы планировала выйти на публику, чтобы никто не догадался, в каких оттенках будет исполнен ее следующий образ. Подбирать яркие образы ей помогала стилистка Анджели Келли – она работала с советником королевы и старшим костюмером более двух десятилетий. Что интересно, королева предпочитала только британские бренды, чтобы популяризировать свое в мире.

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В восьмидесятых годах Елизавета II носила приталенные платья, впрочем костюмы уже тогда занимали ведущее место в ее гардеробе. В девяностых королева выбирала простые наряды из хлопка, трикотажа или твида, а у двухтысячных заполняла свой гардероб однотонными костюмами-двойками, которые продолжала носить до своих последних дней. Именно благодаря ярким цветам подданные могли легче узнать и из-за ее невысокого роста, а охране легче за ней наблюдать.

Еще интересно, что с 1989 года королева имела лишь один оттенок лака для ногтей: Ballet Slippers от Essie, бледно-жемчужно-розового оттенка, и первый флакон королевы сначала заказал ее парикмахер. Также в конце августа 2022 года украинский дизайнер Руслан Багинский создал голубую шляпу с цветами для Елизаветы II, однако она так не успела ее примерить.

Любила пить по утрам спиртное

Королева была любительницей алкоголя. Как рассказывал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди в 2017 году, каждое утро Елизавета II выпивала мягкий джин и коктейль Дюбонне с лимоном и льдом. Свои обеденные трапезы она запивала бокалом вина или шампанского, а завершала свои вечера сухим мартини или тоже шампанским. Также Ее Величество время от времени пробовала ром Bacardi, джин Gordon's, сидр Bulmers и ликер Pimm's.

Правда, о последних годах жизни королевы мы не уверены, что она сохраняла эту традицию, ведь врачи ей рекомендовали воздерживаться от большого количества спиртного.

Была "девушкой" Бонда и стала героиней более 200 кинолент

Пылкие поклонники британской семьи знают, что у королевы было особое пристрастие к "бондиане". Еще бы – последний Джеймс Бонд (актер Дэниел Крейг) был назначен кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия в новогодних наградах 2022 года за заслуги перед кино и театром от королевы. Ее Величество и британский актер познакомились еще 10 лет назад – они вместе снялись в эффектном видеоролике перед Олимпиадой 2012 года, которая проводилась в Лондоне.

В видео Крейг в роли лакея якобы забрал королеву из Букингемского дворца на вертолете и вместе с ней спустился на парашютах на стадион. После этого королева эффектно вышла на трибуну, будто действительно все так и было.

Дэниел Крейг и Елизавета II на открытии Олимпиады-2012: видео онлайн

Также добавим, что королева Елизавета II была главным героем в более чем 225 документальных и художественных фильмах и телесериалах. В 2013 году она даже получила премию BAFTA "в знак признания ее выдающегося покровительства кино- и телеиндустрии".

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