Уже совсем скоро Елизавета II отдохнет рядом со своим родным и покойным мужем, а на ее государственные похороны съедутся гости со всего мира. Каково было Ее Величество за кулисами королевской жизни? Почему то, что она стала монархом, правившей 70 лет, стало абсолютной случайностью? Первые 5 фактов из жизни королевы читайте у нас.

Читайте также : Похороны Елизаветы II: все, что известно на данный момент об историческом событии

Королева "по предположению"

Юная принцесса Елизавета в детстве и не подозревала, что станет королевой, ведь наследником короны после смерти Георга V должен был стать ее дядя Эдуард VIII. Но мужчина, неожиданно для всех, отрекся от престола из-за любви с разведенной женщиной, поэтому из-за отсутствия наследников королем стал отец Елизаветы, взявший себе имя Георга VI. Соответственно, принцесса Елизавета стала наследницей "по предположению", ведь если бы кроме нее и ее родной сестры Маргарет был еще один брат, даже младше по возрасту, то право на корону имел бы он.



Принцесса Маргарет и Елизавета II / Фото Getty Images

Ее Величество стало королевой в 1952 году – когда ей было всего 25 лет. Ее отец умер из-за рака легких, когда она была с визитом в Кению. Уже через год ее короновали – 2 июня 1953 года. Она стала главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также 14 стран Содружества наций. В частности, она правила Британскими заморскими территориями.

Ее коронацию впервые в мире транслировали по ТВ

Коронация Елизаветы II стала одной из самых пышных в истории. Она прошла в Вестминстерском аббатстве со всеми соответствующими правилами. Она стала главой не только многих стран, но и англиканской церкви. Самое особенное было то, что это была первая коронация, транслировавшаяся на телевидении – за ней наблюдали 27 миллионов телезрителей и 11 миллионов радиослушателей. Съемка велась не только на улицах, но и внутри аббатства, где проходила коронация.

Хотя такая идея на экваторе XX века имела многих противников, считавших, что она нарушит сакральность момента, молодая принцесса на ней все же настаивала. Против трансляции онлайн выступили премьер-министр Уинстон Черчилль и королева-мать.

Дольше всего правящий монарх

Королева Елизавета II в 2022 году смогла в последний раз встретиться с таким множеством подданных перед Букингемским дворцом, ведь она праздновала 70 лет своего правления. Но кроме платинового юбилея, она смогла достойно отметить свой серебряный юбилей в 1977-м, золотой – в 2022-м и бриллиантовый – в 2012-м. Ее Величество жило и правила дольше всего из британских монархов, было старейшей и дольше правящей главой государства, а также вторым по продолжительности правления суверенным монархом в мировой истории.

Платиновый юбилей правления королевы в 2022 году

В этом плане ее лишь "опередил" король Франции Людовик XIV де Бурбон, известный как "король-солнце". Он правил 72 года и 110 дней и стал одним из монархов, правившего дольше всего в европейской и мировой истории. Вместе с Елизаветой II второе место разделил король Таиланда Пхумипон Адульядет, который, как и британская королева, правил 70 лет и 126 дней.

Служила в армии во время Второй мировой

Когда началась Вторая мировая война, принцессе Елизавете было всего тринадцать лет. Ее с младшей сестрой Маргарет эвакуировали в Виндзор, однако их мать отказалась переезжать с ними в Канаду, ведь не хотела покидать своего мужа Георга VI. Поэтому принцесса организовывала пантомимы с детьми персонала Королевского дома в Виндзоре, а в 1940 году во время Детского часа Би-Би-Си впервые обратилась к эвакуированным детям.

Также она убедила своего отца присоединиться к военному подразделению. Она присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе, где выучилась на водительницу и была известна как №230873 лейтенант Элизабет Виндзор. Она получила воинское звание лейтенанта. Это было первым случаем в истории королевской семьи, когда женщина прошла военную службу. Она продолжалась 5 месяцев.

Позволила женщинам обнимать трон, если у семьи есть мужчины

Еще с 1701 года в Великобритании действовало "правило престолонаследия", которое происходит по образцу Акта о престолонаследии. Согласно ему более трех веков женщины имели право получить корону, если были самыми старшими в семье. Однако в апреле 2013 года британский парламент с согласия королевы принял новую редакцию Акта о престолонаследии, где устраняется положение о приоритете мужчин перед женщинами в очереди наследников престола по одной линии родства (младшего брата перед старшей сестрой).

После этого линия наследования британской короны изменилась, ведь после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа (дедушки, сына, внука) право на трон теперь получила принцесса Шарлотта (дочь Уильяма), а уже после нее следующим в ветке стал младший принц Луи. Кроме того, из новой редакции акта о престолонаследии изъяли положение об отстранении от наследования лиц, женившихся на католиках, и их потомства.



Наследники британской короны / Инфографика 24 канала

Следующие факты о британской королеве Елизавете II читайте вскорее.