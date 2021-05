Каждый выход Елены Зеленской привлекает внимание публики. Интересны наряды, которые женщина выбирает для рабочих встреч и официальных мероприятий, ведь она всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде.

Смотрите также Елена Зеленская для рабочего звонка выбрала красный наряд: фото безупречного образа

Новый образ Елены Зеленской

Для запуска аудиогида в Мариинском дворце Елена выбрала деловой темно-коричневый костюм, состоявший из удлиненного пиджака, брюк и кофты. Соединила такой look с белыми туфлями на каблуке.

Волосы первая леди уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Довершила аутфит золотыми серьгами-кольцами.

На лице Елены Зеленской была черная защитная маска. Как и другие участники мероприятия, она на собственном примере показала, что коронавирус никуда не исчез и необходимо заботиться о собственной безопасности.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Аудиогиды в Мариинском дворце

В публикации Елена рассказала о запуске украиноязычных и англоязычных аудиогидов в Мариинском дворце: "В рамках проекта культурной дипломатии мы уже открыли 16 украиноязычных аудиогидов за рубежом. И сегодня впервые запускаем англоязычную версию в Украине".

Мариинский дворец – особое место для меня. В прошлом году в сентябре я начала день бесплатных экскурсий для школьников. За это время было проведено 83 экскурсии, более 1200 детей ближе познакомились с историей и интересными фактами о Мариинском дворце,

– поделилась жена президента.

Зеленская подчеркнула, что дворец является памятником мирового уровня. Его история насчитывает более 200 лет. В стенах этого дворца проходили торжественные мероприятия и встречи с иностранными гостями. Елена уверена, что с помощью аудиогидов история этого выдающегося и красивого места станет еще более доступной как для украинцев, так и для иностранных гостей.

"Рада, что теперь Мариинский дворец может приветствовать гостей не только на украинском, но и на английском. Итак – Welcome to Ukraine. Welcome to Mariinsky Palace", – подчеркнула первая леди.