Первая леди Украины пообщалась с ведущей Наталией Мосейчук в ее программе "VIP с Натальей Моейчук". Зеленская впервые дала телевизионное интервью во вторую годовщину инаугурации своего мужа.

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Элегантный образ Елены Зеленской

Днем ранее на личной странице в Инстаграме первая леди опубликовала серию фото с одного из культурных мероприятий, который посетила вместе с Владимиром Зеленским. Тогда она предстала перед камерами в классическом синем костюме, состоявшем из пиджака и брюк. Именно этот костюм она выбрала и для телевизионного интервью, которое привлекло внимание сотен украинских зрителей.

Стройную талию Зеленская подчеркнула светло-коричневым ремешком, а из обуви выбрала бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке. А вот на выставке туфли и ремешок были черными.



Елена Зеленская дала первое телевизионное интервью / Скриншот с видео

Короткие волосы Елена уложила ровно, а на лице сделала нежный повседневный макияж. Среди украшений ее образ дополняли лаконичные серьги и цепочка.



Образ Елены Зеленской на Первом телевизионном интервью / Скриншот с видео