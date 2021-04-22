Жена Владимира Зеленского и дальше занимается вопросом домашнего насилия, которое стало острой проблемой в нашей стране. В четверг, 22 апреля, в Кабинете Министров состоялась встреча с участием Елены Зеленской, на которой подвели итоги стратегической сессии "Противодействие – совместное действие".

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"Каждый из нас должен понять, что насилие в любой форме недопустимо. И что противодействие домашнему насилию – это наше совместное действие", – в очередной раз подчеркнула первая леди Украины.

Образ Елены Зеленской

В Кабмине она появилась в сдержанном аутфите в деловом стиле. Зеленская подобрала классический полосатый костюм темно-синего цвета – двубортный жакет и брюки прямого кроя. В нем супруга президента проводила видеоконференцию с первой леди Франции Брижит Макрон. На этот раз костюм она довершила небесно-голубой рубашкой и черными балетками без каблуков.

Волосы первая леди уложила в фирменную объемную прическу, которая стала неотъемлемой частью ее образов, и нанесла дневной макияж с темными тенями и нюдовой помадой. Изюминкой look стали стильные серьги.

Елена Зеленская в полосатом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в полосатом костюме / Фото из инстаграма первой леди