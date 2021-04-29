К публичным выходам Елены Зеленской всегда приковано особое внимание публики. Первая леди каждый раз демонстрирует стильные аутфиты.

Смотрите также Елена Зеленская показала сдержанный образ в полосатом костюме

Новый образ Елены Зеленской

Для очередной видеовстречи первая леди выбрала красивый и элегантный наряд. Зеленская предстала перед камерой в красном пиджаке и, вероятно, платье в тон. На фотографиях, которые распространила Елена на официальной странице в инстаграме, не видно, что именно она надела под пиджак, поскольку изображена сидя.

Волосы жена Зеленского аккуратно уложила и забрала набок. На лице она сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах. Довершила look лаконичными золотыми серьгами.

Для просмотра фото листайте вправо

В заметке Елена рассказала, что во время видеовызова с первой леди Германии обсудили ряд совместных направлений, над которыми работают в обеих странах: обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах, включая получением образования и выбора профессии, устранение дискриминации в оплате труда мужчин и женщин. Для Украины эти вопросы являются частью обязательств, которые взяли на себя в рамках инициативы "Партнерство Биарриц".

Елена рассказала о недавно принятом в Украине законе, который дает мужчинам право на дополнительный оплачиваемый 14-дневный отпуск в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.

Интересно, что именно с Германии началась история другого моего проекта. Два года назад во время автобусной экскурсии по Берлину появилось четкое видение важности внедрения украиноязычных аудиогидов для распространения украинского языка,

– поделилась Зеленская.

"Рада, что идея переросла в полноценный проект, результатом которого является открытие уже 15 украиноязычных аудиогидов. Жду запуск еще двух аудиогидов в Германии, чтобы рассказать вам больше", – добавила первая леди.