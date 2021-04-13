Первая леди Украины пришла на встречу в Кабинете министров, которая состоялась 12 апреля. Она инициировала создание Совета безбарьерности, а вместе с тем продемонстрировала безупречный образ в верблюжьем костюме, в котором появлялась раньше.

Жена президента подключилась к обсуждению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которую Кабмин рассмотрит уже в среду, 14 апреля. Вместе с тем Елена Зеленская предложила создать Совет безбарьерности.

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"Я считаю, что в Совет безбарьерности должны войти те, кто создавал Нацстратегию и заинтересован в ее реализации, – представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, гражданского общества, эксперты и ученые", – высказалась первая леди Украины.

Эффектный образ Елены Зеленской в Кабмине

На встрече с главами министерств она появилась в изысканном верблюжьем костюме в классическом стиле – жакете оверсайз, брюках палаццо, а дополнила его рубашкой нежно-голубого цвета. Под эффектный look Зеленская подобрала лаконичные аксессуары – золотые серьги. Волосы же уложила ровно.

Часть обсуждения первая леди была в защитной маске, демонстрируя только накрашенные темными тенями глаза. Во время собственного выступления она сняла маску и во всей красе показала роскошный макияж.

Елена Зеленская в верблюжьем костюме / Instagram / @olenazelenska_official

Елена Зеленская в верблюжьем костюме / Instagram / @olenazelenska_official

Елена Зеленская в верблюжьем костюме / Instagram / @olenazelenska_official