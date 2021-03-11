Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм". Она начала панель, посвященную моде. Также супруга президента покорила публику элегантным образом.

Елена Зеленская на форуме рассказала о своем отношении к модной индустрии. Она отметила, что считает моду мощным инструментом культурной дипломатии и для своих рабочих поездок за границу всегда выбирает наряды от украинских дизайнеров.

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Элегантный look Елены Зеленской

Первая леди предстала перед камерой в изысканном костюме черного цвета. Он состоял из широких брюк и удлиненного пиджака. Также Зеленская надела белую блузку с красивым воротничком.

Волосы Елена уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Дополнила изысканный образ лаконичными серьгами.



Элегантный look Елены Зеленской / Скриншот из видео

Цитаты Елены Зеленской об украинских дизайнерах

"Мне повезло быть не только первой леди, а первой леди Украины. Страны, в которой есть много талантливых дизайнеров. Это суперзвезды в мире моды. Благодаря вашим талантам, дорогие дизайнеры, я могу использовать свою работу и статус, чтобы с гордостью презентовать Украину на международной арене".

"Для своих международных визитов я всегда выбираю наряды от украинских дизайнеров".

"Первые леди других стран, которые приезжают в Украину, часто просят организовать поездки в шоу-румы, где представлены работы украинских модельеров".

"Сегодня украинские бренды покоряют мир. Среди фанатов изысканных платьев от Елены Ревы и Кристины Бобковой, роскошных образов от Артема Климчука, шляп от Руслана Багинского и вещей других отечественных модельеров – всемирно известные знаменитости".

"Успех украинских модельеров – не случай, а тренд, за которым стоит работа многих команд. Наши дизайнеры сшивают мир. Во всех смыслах этого слова".

Выступление Елены Зеленской на форуме "Украина 30": смотрите видео онлайн