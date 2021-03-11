Елена Зеленская покорила элегантным образом на форуме "Украина 30": фото нового выхода
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм". Она начала панель, посвященную моде. Также супруга президента покорила публику элегантным образом.
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Елена Зеленская на форуме рассказала о своем отношении к модной индустрии. Она отметила, что считает моду мощным инструментом культурной дипломатии и для своих рабочих поездок за границу всегда выбирает наряды от украинских дизайнеров.
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Элегантный look Елены Зеленской
Первая леди предстала перед камерой в изысканном костюме черного цвета. Он состоял из широких брюк и удлиненного пиджака. Также Зеленская надела белую блузку с красивым воротничком.
Волосы Елена уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Дополнила изысканный образ лаконичными серьгами.
Элегантный look Елены Зеленской / Скриншот из видео
Цитаты Елены Зеленской об украинских дизайнерах
- "Мне повезло быть не только первой леди, а первой леди Украины. Страны, в которой есть много талантливых дизайнеров. Это суперзвезды в мире моды. Благодаря вашим талантам, дорогие дизайнеры, я могу использовать свою работу и статус, чтобы с гордостью презентовать Украину на международной арене".
- "Для своих международных визитов я всегда выбираю наряды от украинских дизайнеров".
- "Первые леди других стран, которые приезжают в Украину, часто просят организовать поездки в шоу-румы, где представлены работы украинских модельеров".
- "Сегодня украинские бренды покоряют мир. Среди фанатов изысканных платьев от Елены Ревы и Кристины Бобковой, роскошных образов от Артема Климчука, шляп от Руслана Багинского и вещей других отечественных модельеров – всемирно известные знаменитости".
- "Успех украинских модельеров – не случай, а тренд, за которым стоит работа многих команд. Наши дизайнеры сшивают мир. Во всех смыслах этого слова".
Выступление Елены Зеленской на форуме "Украина 30": смотрите видео онлайн
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