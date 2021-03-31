Жена украинского президента Елена Зеленская провела видеоконференцию с первой леди Франции Брижит Макрон. Для рабочего звонка Елена выбрала сдержанный и в то же время стильный наряд. Она предстала перед камерой в полосатом пиджаке черного цвета.

Во время разговора первые леди обсудили приоритетные темы сотрудничества. В частности, говорилось о достижении целей "Партнерства Биарриц", укрепление украинско-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции.

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Новый образ Елены Зеленской

Кроме важных рабочих вопросов не остался без внимания аутфит жены Владимира Зеленского. Для видеовызова она выбрала черный гольф и пиджак с принтом в белые полосы. Поскольку Елена изображена на фото не в полный рост, то не видно, с каким низом и обувью она соединила такой верх.

Волосы первая леди аккуратно уложила и убрала в сторону. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Образ Елены был сдержанным, однако, как всегда, очень стильным. Она удачно демонстрирует свой вкус в одежде и очаровывает публику во время каждого выхода или встречи.

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"Уже в середине апреля мы запустим украиноязычный аудиогид в Версале – жемчужине французской короны. Очень жду, чтобы рассказать вам об этом подробнее. Брижит Макрон была первой, с кем я встретилась полтора года назад в новом для себя статусе жены Президента. Та встреча была важной, в частности, для построения отношений, которые делают Украину и Францию еще немного ближе", – написала в публикации Елена Зеленская.