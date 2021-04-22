Дружина Володимира Зеленського й далі опікується питанням домашнього насильства, яке стало гострою проблемою в нашій країні. У четвер, 22 квітня, у Кабінеті Міністрів відбулася зустріч за участі Олени Зеленської, на якій підбили підсумки стратегічної сесії "Протидія – спільна дія".

Варто знати Олена Зеленська відвідала Версаль у стильному тренчі: фото нового виходу у Франції

"Кожен з нас має зрозуміти, що насильство у будь-якій формі неприпустиме. І що протидія домашньому насильству – це наша спільна дія", – вкотре підкреслила перша леді України.

Образ Олени Зеленської

У Кабміні вона з'явилася у стриманому аутфіті в діловому стилі. Зеленська підібрала класичний смугастий костюм темно-синього кольору – двобортний жакет і штани прямого крою. У ньому дружина президента проводила відеоконференцію з першою леді Франції Бріжит Макрон. Цього разу костюм вона довершила небесно-блакитною сорочкою та чорними балетками без підборів.

Волосся перша леді вклала у фірмову об'ємну зачіску, яка стала невід'ємною частиною її образів, та нанесла денний макіяж з темними тінями і нюдовою помадою. Родзинкою look стали стильні сережки.

Олена Зеленська у смугастому костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у смугастому костюмі / Фото з інстаграму першої леді