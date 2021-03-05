Первая леди Украины Елена Зеленская посетила встречу Министерства социальной политики, где представили проект для людей с нарушениями слуха. Супруга президента поразила элегантным образом в сером костюме.

Елена Зеленская на днях посетила встречу Министерства социальной политики Украины в сотрудничестве с ОО "Общественное движение "Социальное единство". На деловом заседании пилотировали проект "Услышь меня".

К слову Елена Зеленская выбрала для заседания деловой образ: фото в жакете и с роскошной укладкой

Первая леди сообщила, что цель проекта – дать возможность людям с нарушениями слуха, которых в Украине около двух миллионов, удобно обращаться за услугами в органы государственной власти. Жена президента стала свидетелем тестового звонка с сурдопереводом.

Это важный шаг в направлении развития безбарьерности. Потому что позволяет минимум 400 тысячам людей в Украине, которые общаются на жестовом языке, получать необходимые государственные услуги,

– осведомилась Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Для очередной деловой встречи супруга президента выбрала соответствующий наряд. Обычно первая леди появляется на публике в элегантном костюме – это заседание не стало исключением. Елена Зеленская предстала в белой блузке и темно-сером костюме. Стильный аутфит она удачно дополнила лаконичными серьгами.

Первая леди сделала изысканную прическу, уложив волосы нежными локонами, которые делали образ более женственным. На лице Елены Зеленской красовался красивый макияж. Супруга президента подчеркнула глаза коричневыми тенями и стрелками, а губы накрасила коричневой матовой помадой.

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