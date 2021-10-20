Экс-супругу Дзидзьо застукали на премьере его фильма: фото с сумкой Chanel

Осенью прошлого года Дзидзьо разошелся с женой SLAVIA, а в апреле – заявил об официальном разводе. На удивление, после всех скандалов эксы сохранили хорошие отношения. Певица даже появилась на премьере фильма бывшего мужа.

Во вторник, 19 октября, состоялся допремьерный показ украинской комедии "Где деньги", которую снял певец Дзидзьо. В киевском кинотеатре появился весь звездный бомонд – Оля Полякова, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук и другие. Среди зрителей застали SLAVIA – экс-жену артиста.

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Образ экс-жены Дзидзьо на премьере фильма "Где деньги"

Для светского выхода на фильм экс-мужа SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) выбрала трендовый осенний аутфит. На ней классическая белая рубашка и песочные штаны прямого покроя. Наверх певица набросила укороченное пальто черного цвета.

Под стильный верх бывшая Дзидзьо подобрала брендовую обувь и аксессуары. Она засветилась в лоферах в тон брюк и с сумкой Chanel.



Экс-супруга Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото с инстаграма "Светской жизни"



Экс-жена Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото ТСН

Что известно об отношениях Дзидзьо и SLAVIA после развода