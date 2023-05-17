В сообщении национальной полиции Киева говорится, что о скандале правоохранители узнали во время монитора сети Интернет и СМИ. Они будто наткнулись на видео, где "известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час".
Не упустите Удовольствие не для всех: Виктор Павлик покатал жену по Южному мосту и вляпался в скандал
Имя артиста в полиции не назвали, но с фото хорошо видно, что речь идет о Викторе Павлике и Кате Репяховой.
Полиция Киева забрала у Павлика пропуск после скандала с Южным мостом
Певец кичился документом в социальной сети, проезжая один из мостов столицы,
– говорится в сообщении.
Так, данные об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции, а спецпропуск изъяли.
Кроме того, с Виктором Павликом и Катей Репяховой провели воспитательную беседу – напомнили, что в период военного положения запрещено фиксировать и освещать объекты стратегического значения. К таким относится Южный мост, который для частного транспорта закрыт с лета 2022 года.
Полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск / Фото с официального вебпортала
- Напомним, что в понедельник, 15 мая, Виктор Павлик и Катя Репяхова спешили на выступление "Женского квартала", и артист решил прокатить жену по закрытому Южному мосту. Она похвасталась этим в инстаграм-сторис и прокомментировала так: "Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки".
- В сети отреагировали бурно – забросали комментариями, что "СБУ уже в пути", и спросили, сколько стоит такой спецпропуск.
- На вечер следующего дня Виктор Павлик извинился и объяснил, что этот документ необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час. Жене спецпропуск он якобы не дарил, в сети все перекрутили.
- Сама Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и неуместно пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же".