Тимур Мирошниченко после Евровидения возвращался домой с супругой Инной. Но на польско-украинской границе их постигла неприятность – пришлось заплатить немалый штраф.

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Тимур Мирошниченко заплатил штраф на границе

Об инциденте рассказала жена Тимура Мирошниченко. Супруги неудачно задержались за границей, – у них вышел срок грин-карты. За это существует штраф – 7 тысяч злотых (65 тысяч гривен). Нарушения зафиксировали, поэтому других способов, чем как уплатить средства немедленно, не было.

Когда мы приехали на границу, оказалось, что у нас два дня назад закончилась грин-карта. Когда Тим покупал, планировал вернуться в Украину 15.05. Затем попросили провести UAday в Каннах, и он задержался. И забыл,

– поделилась Инна.

"Главная проблема, что банк на границе Краковец не принимал карты. Нужно было 7000 злотых наличными. Ехать нельзя. Машине запрещено движение. И вот мы стоим на границе, а они говорят: "Или сейчас платите наличные деньги, или мы эвакуируем автомобиль и запрещаем вам выезд"".

Звездные супруги сняли в банкомате только 2 тысячи злотых, потому что действует ограничение НБУ. Поэтому приходилось исходить из ситуации – писать знакомым и просить людей на границе.

Приставали к людям на границе купить валюту и рассчитаться на карту. Писали тем, кого не видели круглый год. И так благодаря разным друзьям и знакомым за 4 часа собрали на штраф,

– вспоминает Инна Мирошниченко.



Мирошниченко заплатили штраф на границе / Фото с инстаграм-сториз

Тимур Мирошниченко на Евровидении-2023

Тимур Мирошниченко был еще одним представителем Украины на музыкальном конкурсе среди ведущих. У него была важная миссия – открытие бирюзовой дорожки Евровидение 7 мая. Он с британской соведущей встречал артистов и представителей стран и задавал вопросы.

Традиционно Тимур Мирошниченко был украинским голосом Евровидения и комментировал конкурс в полуфиналах и грандиозном финале. Етот процесс даже показывали в прямом эфире.