В комментариях в фейсбуке Виктор Павлик написал, что они с Катей Репяховой "очень жалеют, что так вышло". По его словам, люди все перекрутили.

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Где Павлик взял спецпропуск на Южный мост

Певец объяснил, что у него есть "пропуск на комендантский час", ведь он часто возвращается домой очень поздно после благотворительных выступлений в поддержку ВСУ. К тому же слова жены в сети перекрутили, потому что под "романтическим подарком не для всех" она имела в виду не спецпропуск, а саму поездку по Южному мосту.

Ну, понятно, что все получилось как людям этого хочется. Это мой документ, а не жены, а подарок она имела в виду сама поездка через мост, а не документ,

– оправдался Виктор Павлик.

Виктор Павлик оправдался за поездку по Южному мосту / Скриншот с видео

Что на это говорит жена Павлика

В то же время Катя Репяхова прокомментировала скандал в инстаграм-профили со 170-тысячной аудиторией. Она признала, что была неправа, потому что не должна была публиковать то видео с Южного моста.

Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек я ошибаюсь. Я неуместно пошутила. Я не должна была публиковать эту историю. И это факт… Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает для победы. А я не должна была делать того, что сделала,

– извинилась блогерша.

Однако пожаловалась, что ее инстаграм-сторис с Южного моста расшевелила "всю нечисть", которая теперь пишет гадости на ее семью, включая сына Мишу, которому нет и двух лет.

"Я не идеальна. А вот все комментаторы, вижу, идеальны. Угодила я всей нечисти, которая сейчас пишет гадость пусть на меня, на моего ребенка. Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, которые, как те орки, готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят", – пожаловалась Катя Репяхова.

Жена Виктора Павлика оправдалась за поездку по Южному мосту / Фото из инстаграм-сторис