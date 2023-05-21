Виктор Павлик влип в скандал после того, как покатал жену по Южному мосту в Киеве, а она назвала это "удовольствием не для всех". Полиция изъяла у артиста спецпропуск, позволявший ему ездить по стратегическим объектам.
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Екатерина Репяхова об изъятии пропуска у мужчины
Жена Виктора Павлика в комментариях под последним сообщением, где до сих пор обсуждают скандал, объяснила, что спецпропуск – не подарок для него. Это документ мужчины, а изъятый с целью проверки. Репяхова обвинила прессу в якобы извращении информации.
В том и проблема, что все думают так, как вы думаете, ведь СМИ так это подали. Это пропуск мужчины, который он имеет очень давно. И ее забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не полномочны сразу выявить как, кем, зачем был издан пропуск и вообще ли он настоящий,
– прокомментировала Екатерина.
В ответ пользователи подметили, что Виктор Павлик в видео действительно назвал пропуск подарком. Но блоггер заметила, что это была ирония и шутка. "Очевидно, что это сарказм. Этот пропуск мужчины и это не сложно обнаружить. Но я нас не оправдываю, мы не должны были шутить с такими вещами".
Скриншот из инстаграма
Скриншот из инстаграма
Подробнее о скандале
- На днях Екатерина Репяхова в сторож похвасталась спецпропуском мужчины. Благодаря ей Виктор Павлик катал жену по Южному мосту в Киеве – этот объект считается стратегическим с лета 2022 г. и закрыт для частного транспорта.
- После волны критики Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что пропуск ему выдали потому, что он поздно возвращается с благотворительных концертов.
- Екатерина Репяхова впоследствии тоже прокомментировала скандал. Она сказала, что "благодарна жизни за эту ситуацию", а также хочет "воспользоваться уроком жизни", чтобы стать лучше. Блогерша добавила, что их семья – не кулаки, чтобы дарить пропуски. В конце она признала, что неудачно пошутила, неправа и несет за это ответственность.