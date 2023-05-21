Виктор Павлик влип в скандал после того, как покатал жену по Южному мосту в Киеве, а она назвала это "удовольствием не для всех". Полиция изъяла у артиста спецпропуск, позволявший ему ездить по стратегическим объектам.

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Екатерина Репяхова об изъятии пропуска у мужчины

Жена Виктора Павлика в комментариях под последним сообщением, где до сих пор обсуждают скандал, объяснила, что спецпропуск – не подарок для него. Это документ мужчины, а изъятый с целью проверки. Репяхова обвинила прессу в якобы извращении информации.

В том и проблема, что все думают так, как вы думаете, ведь СМИ так это подали. Это пропуск мужчины, который он имеет очень давно. И ее забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не полномочны сразу выявить как, кем, зачем был издан пропуск и вообще ли он настоящий,

– прокомментировала Екатерина.

В ответ пользователи подметили, что Виктор Павлик в видео действительно назвал пропуск подарком. Но блоггер заметила, что это была ирония и шутка. "Очевидно, что это сарказм. Этот пропуск мужчины и это не сложно обнаружить. Но я нас не оправдываю, мы не должны были шутить с такими вещами".



Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма

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