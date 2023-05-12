Съехались после первой встречи, – новая возлюбленная Остапчука ошеломила новым признанием

Ведущий Владимир Остапчук и его 22-летняя избранница уже около полугода живут вместе на новой съемной квартире. Теперь Екатерина Полтавская ошеломила откровенным признанием.

Интересно, что в конце декабря влюбленные переехали из жилья, где раньше Владимир Остапчук жил с бывшей женой Кристиной Горняк Сколько они жили там – точно неизвестно, но пара вместе уже около года.

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Подписчики спросили Екатерину Полтавскую, где они познакомились, на что она ответила, что в соцсети – Владимир написал ей в Instagram.

Кроме того, новая любимая Остапчука призналась, что они съехались очень быстро – уже после первого свидания.

На второй встрече мы съехались. До сих пор не понимаем, почему он (Остапчук – 24 Канал) предложил и почему я согласилась. Говорит, что такой душевный порыв у него был впервые,

– рассказала Екатерина.



Екатерина Полтавская рассказала об отношениях с Остапчуком / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Ранее Полтавская рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. Девушка признавалась, что "морозила" ведущего после первого свидания.

Что известно о новых отношениях Владимира Остапчука