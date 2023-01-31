Екатерина и Владимир уже давно не скрывают, что живут вместе. Влюбленные не афишируют отношения, но все чаще публикуют подобные фото из квартиры Остапчука. Похоже, что теперь решили сменить место жительства.

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Куда переезжают Остапчук и Полтавская

В инстаграм-сторис Полтавская опубликовала фото, на которых показала, как готовится к переезду. Все вещи Екатерина собирает в коробки, называет это "великим переселением народов".

На одном из фото девушка показала вещи, которые доставит на переработку, чтобы не выбрасывать. Она отметила, что это не ее личные вещи. Неизвестно, намекала ли таким образом новая пассия Остапчука на вещи его бывшей жены, которая раньше жила в этой квартире.

Это все вещи, которые мы увозим на переработку, чтобы не выбрасывать. Не мои, конечно. До переезда казалось, что квартира пуста,

– написала Екатерина Полтавская на сторис.

Переезд Остапчука и Полтавской / Скриншот инстаграм-сторис девушки

Ранее в сторис девушка рассказывала, что она с любимым уже нашла квартиру в новом жилом комплексе в Киеве. Похоже, что гнездышко шоумена оказалось маловатым для пары. Екатерина отметила, что одним из главных факторов при выборе квартиры было наличие генератора.

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