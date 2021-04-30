100 дней назад весь мир наблюдал над инаугурацией нового американского президента Джо Байдена. Теперь его жена покоряет публику безупречным внешним видом во время каждого выхода.

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В важный для семьи Байденов день Джилл опубликовала фото, на котором предстала перед камерой в Белом доме.

Изысканный образ Джилл Байден

На эффектном кадре первая леди стоит спиной к камере. Для нового выхода она выбрала длинное пальто черного цвета, которое не застегивала. В этом же пальто она вместе с мужем была у мемориала в День ветеранов войны во Вьетнаме.

Вероятно, под пальто было красивое платье или же один из любимых костюмов. Наряд Джилл соединила с красными туфлями-лодочками на каблуке. Они добавили аутфиту яркий акцент.

Белокурые волосы Байден уложила в роскошные локоны. Вероятно, на лице сделала эффектный макияж. Первая леди в который раз очаровала непревзойденным видом и показала безупречный вкус в одежде.



Джилл Байден в Белом доме / Фото из инстаграма Джилл Байден

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