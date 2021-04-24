Жена президента Соединенных Штатов Джилл Байден поделилась фотографией с нового выхода на своей странице. Она покорила сеть очередным сдержанным аутфитом.
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Образ Джилл Байден
Первая леди США предстала перед камерой в синем классическом костюме, который состоял из прямого платья и элегантного жакета. Чтобы придать образу яркости, Джилл Байден примерила длинные массивные жемчужные бусы и цепочки с круглой подвеской.
Жена президента Штатов распустила белокурые волосы и уложила их в лаконичную прическу. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах. Джилл Байден предстала также в защитной маске из-за пандемии коронавируса, которую подобрала в тон к платью и жакету.
Джилл Байден на встрече с представителями Navajo Nation / Фото из инстаграма первой леди
Элегантные образы Джилл Байден
- Первая леди США предстала в весеннем аутфите в молочном платье.
- Первая леди показала look вместе с мужем в стильном черном пальто.
- Джилл Байден поразила элегантностью, совместив пальто с платьем-футляром.