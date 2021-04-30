100 днів тому весь світ спостерігав над інавгурацією нового американського президента Джо Байдена. Тепер його дружина підкорює публіку бездоганним зовнішнім виглядом під час кожного виходу.

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У важливий для сім'ї Байденів день Джилл опублікувала фото, на якому постала перед камерою в Білому домі.

Вишуканий образ Джилл Байден

На ефектному кадрі перша леді зображена, стоячи спиною до камери. Для нового виходу вона обрала довге пальто чорного кольору, яке не застібала. У цьому ж пальті вона разом із чоловіком була біля меморіалу в День ветеранів війни у В'єтнамі.

Ймовірно, під пальтом була красива сукня або ж один з улюблених костюмів. Вбрання Джилл поєднала з червоними туфлями-човниками на підборах. Вони додали аутфіту яскравого акценту.

Біляве волосся Байден вклала в розкішні локони. Ймовірно, на обличчі зробила ефектний макіяж. Перша леді вкотре зачарувала неперевершеним виглядом і показала бездоганний смак в одязі.



Джилл Байден у Білому домі / Фото з інстаграму Джилл Байден

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