В пятницу, 12 марта, после пресс-конференция в Белом доме президент Джо Байден вместе с женой Джилл отправился домой на выходные. Уикенд пара проведет в поместье в штате Делавэр. Для перелета первая леди США выбрала элегантный наряд, совместив пальто с платьем-футляром.

Вместе с несколькими помощниками президентская чета вылетела на вертолете из Вашингтона в Нью-Касл, а оттуда личным кортежем добралось до своего дома в городе Гринвилл. Это третья поездка президента в Делавэр с момента инаугурации.

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Роскошный образ Джилл Байден

Джилл и Джо Байден отправились в Делавэр сразу после заката в Саду роз Белого дома, где отметили одобрение законопроекта, направленного на борьбу с COVID-19. Поэтому первая леди взошла на трап вертолета в безупречном look, который подобрала для официального выхода. Она предстала в наряде нежно-мятного цвета, скомбинировав элегантное платье-футляре с классическим пальто прямого покроя с широким лацканом.

Платье длины миди Джилл Байден довершила широким поясом в тон с массивной пряжкой и серыми туфлями-лодочками на шпильках. Роскошный аутфит она соединила с многочисленными аксессуарами-серьгами с жемчугом, золотыми браслетами, кольцами и подвеской. Первая леди США нанесла легкий дневной макияж с темными тенями и сделала фирменную укладку.

Жена Джо Байдена, как и он сам, добросовестно соблюдает карантинные нормы, поэтому повсюду появляется в защитной маске. На этот раз она выбрала бархатную маску темно-синего цвета, которая гармонично сочеталась с костюмом мужа.



Джилл Байден с Джо Байденом / Фото Getty Images

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