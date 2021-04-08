Джилл Байден повторила образ во время выступления: фото в любимом костюме первой леди
Первая леди США Джилл Байден выступила на мероприятии, состоявшемся в Белом доме. Для торжества она выбрала любимый костюм фиолетового цвета, в котором уже появлялась на публике.
Источник:Инстаграм Джилл Байден
Джилл Байден во время публичных выходов выбирает стильные и элегантные наряды. Она предстает перед камерами в красивых костюмах. 7 апреля первая леди выступила в Белом доме на виртуальном мероприятии по поддержке семей военных и ветеранов. Участие в событии, которое происходило в зале суда Южного в административном здании Эйзангавер, приняли семьи военных со всего мира.
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Образ первой леди США
Для выступления Джилл Байден выбрала любимый костюм фиолетового цвета, состоящий из приталенного пиджака и юбки-карандаша. Также она надела белый топ и довершила look бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.
Особое внимание жена Джо Байдена уделила аксессуарам. Она надела лаконичные украшения: золотые цепочки с подвесками и красивые серьги с жемчугом. Они добавили аутфиту женственности и изысканности.
Волосы Джилл Байден уложила в любимую прическу, а на лице сделала макияж с бежевыми тенями на веках и розовой помадой на губах.
Джилл Байден в фиолетовом костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден
Другие образы Джилл Байден:
- вместе с мужем первая леди у мемориала в День ветеранов войны во Вьетнаме в стильном черном пальто;
- для перелета в штат Делавэр на выходные первая леди США выбрала элегантный наряд, надев пальто и платье-футляр;
- на церемонии вручения наград International Women of Courage ("Храбрая женщина") Джилл появилась в голубом платье с лимонным принтом.
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