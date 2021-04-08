Первая леди США Джилл Байден выступила на мероприятии, состоявшемся в Белом доме. Для торжества она выбрала любимый костюм фиолетового цвета, в котором уже появлялась на публике.

Джилл Байден во время публичных выходов выбирает стильные и элегантные наряды. Она предстает перед камерами в красивых костюмах. 7 апреля первая леди выступила в Белом доме на виртуальном мероприятии по поддержке семей военных и ветеранов. Участие в событии, которое происходило в зале суда Южного в административном здании Эйзангавер, приняли семьи военных со всего мира.

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Образ первой леди США

Для выступления Джилл Байден выбрала любимый костюм фиолетового цвета, состоящий из приталенного пиджака и юбки-карандаша. Также она надела белый топ и довершила look бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Особое внимание жена Джо Байдена уделила аксессуарам. Она надела лаконичные украшения: золотые цепочки с подвесками и красивые серьги с жемчугом. Они добавили аутфиту женственности и изысканности.

Волосы Джилл Байден уложила в любимую прическу, а на лице сделала макияж с бежевыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

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Джилл Байден в фиолетовом костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден

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