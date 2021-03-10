Первая леди США Джилл Байден продолжает демонстрировать яркие весенние образы во время публичных выходов. На днях она ошеломила элегантным аутфитом, надев платье с лимонным принтом.

Джилл Байден для рабочих встреч всегда выбирает стильные наряды. Недавно она появилась на церемонии вручения наград International Women of Courage ("Храбрая женщина").

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Жена Джо Байдена побывала на вручении международной премии, в которой Государственный департамент США ежегодно отмечает женщин во всем мире. Они получают премию за лидерство, мужество, находчивость и готовность жертвовать ради других. Особенно это касается продвижения прав женщин.

Яркий образ Джилл Байден

Для торжественного события первая леди выбрала весеннее платье голубого цвета с лимонным принтом. Такой наряд от бренда Oscar de la Renta стоит 2890 долларов. Также 69-летняя Джилл надела на лицо защитную маску в тон платью. Соединила аутфит с желтыми туфлями-лодочками на каблуке.

Look первой леди дополняли многочисленные украшения: серьги, браслет, часы, кольца. Волосы Байден аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.

Элегантные аутфиты Джилл Байден: