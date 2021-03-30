Президентская чета США появилась на публике. Джилл Байден во время выхода с мужем продемонстрировала элегантный образ. Для рабочей встречи она выбрала стильное черное пальто.

Джилл Байден во время каждого выхода демонстрирует безупречный вкус в одежде. Она показывает различные варианты аутфитов, которыми покоряет сердца поклонников.

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Президентская чета побывала возле мемориала в День ветеранов войны во Вьетнаме. Поскольку из-за карантинных ограничений все желающие не смогли прийти к этому месту, Джилл и Джо Байден сделали это за них.

Сдержанный образ Джилл Байден

Для памятного дня первая леди выбрала элегантный и одновременно сдержанный образ. Она предстала перед камерой в коричневом платье в белый горошек, которое виднелось из-под длинного черного пальто.

Волосы Джилл уложила в фирменную прическу, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Дополнила look защитной маской в ​​тон платью.

Для тех, кто не смог прийти к стене в этом году, мы здесь для вас,

– написала Байден в публикации.



Джилл Байден в черном пальто / Фото из инстаграма Джилл Байден

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