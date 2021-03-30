Джилл Байден побывала на рабочей встрече в черном пальто: элегантный look первой леди
Президентская чета США появилась на публике. Джилл Байден во время выхода с мужем продемонстрировала элегантный образ. Для рабочей встречи она выбрала стильное черное пальто.
Источник:инстаграм Джилл Байден
Джилл Байден во время каждого выхода демонстрирует безупречный вкус в одежде. Она показывает различные варианты аутфитов, которыми покоряет сердца поклонников.
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Президентская чета побывала возле мемориала в День ветеранов войны во Вьетнаме. Поскольку из-за карантинных ограничений все желающие не смогли прийти к этому месту, Джилл и Джо Байден сделали это за них.
Сдержанный образ Джилл Байден
Для памятного дня первая леди выбрала элегантный и одновременно сдержанный образ. Она предстала перед камерой в коричневом платье в белый горошек, которое виднелось из-под длинного черного пальто.
Волосы Джилл уложила в фирменную прическу, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Дополнила look защитной маской в тон платью.
Для тех, кто не смог прийти к стене в этом году, мы здесь для вас,
– написала Байден в публикации.
Джилл Байден в черном пальто / Фото из инстаграма Джилл Байден
Другие аутфиты первой леди США:
- Джилл Байден восхитила выходом в роскошном наряде мятного цвета;
- супруга президента очаровала весенним образом в белом платье;
- первая леди появилась на рабочей встрече в голубом платье с лимонным принтом.
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