Джилл Байден в платьях и костюмах: летние образы первой леди США

3 августа 2021 , 11:26
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Источник:

24 канал

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден летом часто появляется на различных мероприятиях. Она встречалась с Елизаветой II, королевой Ранией, побывала на Олимпиаде-2020 в Токио и посетила еще много других событий. Для каждой из них Джилл выбирает новый наряд, которым подчеркивает свой стиль. Обычно она предстает перед публикой в костюмах и платьях.

Для многих женщин первая леди является примером и вдохновляет на смелые образы. Какие аутфиты Джилл Байден уже успела показать этим летом – смотрите в подборке Showbiz 24.

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Летние образы Джилл Байден

  • Первая леди вместе с мужем Джо Байденом побывала на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном в Вирджинии. Там они почтили память погибших солдат. На кладбище Джилл приехала в приталенном красном платье.


Джилл и Джо Байдены на кладбище / Фото Getty Images


Джо и Джилл Байдены возвращаются в Белый дом / Фото Getty Images


Джилл Байден в клинике вакцинации в Нью-Йорке / Фото Getty Images


Джилл Байден в рабочем кабинете / Фото Getty Images


Джилл Байден и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

  • В голубом костюме Джилл прибыла на встречу с королевой Елизаветой II, которая состоялась на территории Виндзорского замка.


Джилл Байден и Елизавета II / Фото Getty Images


Джилл Байден в платье с зебрами / Фото Getty Images


Байдены на Южной лужайке Белого дома / Фото Getty Images


Королева Рания и Джилл Байден / Фото из инстаграма иорданской королевы

  • На церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио Джилл приехала в белом платье-футляре с черным гороховым принтом.


Джилл Байден на открытии Олимпиады - 2020 / Фото Getty Images


Байден беседует с американскими спортсменами / Фото з інстаграму первой леди

Автор: Христина Кобак