Джилл Байден в платьях и костюмах: летние образы первой леди США

11:26

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден летом часто появляется на различных мероприятиях. Она встречалась с Елизаветой II, королевой Ранией, побывала на Олимпиаде-2020 в Токио и посетила еще много других событий. Для каждой из них Джилл выбирает новый наряд, которым подчеркивает свой стиль. Обычно она предстает перед публикой в костюмах и платьях.