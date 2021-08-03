Джилл Байден в платьях и костюмах: летние образы первой леди США
Источник:24 канал
Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден летом часто появляется на различных мероприятиях. Она встречалась с Елизаветой II, королевой Ранией, побывала на Олимпиаде-2020 в Токио и посетила еще много других событий. Для каждой из них Джилл выбирает новый наряд, которым подчеркивает свой стиль. Обычно она предстает перед публикой в костюмах и платьях.
Для многих женщин первая леди является примером и вдохновляет на смелые образы. Какие аутфиты Джилл Байден уже успела показать этим летом – смотрите в подборке Showbiz 24.
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Летние образы Джилл Байден
- Первая леди вместе с мужем Джо Байденом побывала на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном в Вирджинии. Там они почтили память погибших солдат. На кладбище Джилл приехала в приталенном красном платье.
Джилл и Джо Байдены на кладбище / Фото Getty Images
- Президентская чета праздновала день рождения Джилл, который был 3 июня, в американском городе Регобот-Бич. Для возвращения в Белый дом женщина выбрала серые джинсы, сине-белую рубашку и пиджак.
Джо и Джилл Байдены возвращаются в Белый дом / Фото Getty Images
- В лавандовом платье и белом пиджаке Байден побывала в Нью-Йорке, где посетила клинику вакцинации в гарлемской баптистской церкви.
Джилл Байден в клинике вакцинации в Нью-Йорке / Фото Getty Images
- В рабочем кабинете первая леди готовилась ко встрече с европейскими лидерами. На фото она изображена в белой блузке и голубом жакете.
Джилл Байден в рабочем кабинете / Фото Getty Images
- В молочном платье и пиджаке насыщенного розового цвета Джилл встретилась с Кейт Миддлтон. Разговор первой леди и герцогини проходил в рамках визита президентской четы США в Великобританию на саммит G7.
Джилл Байден и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
- В голубом костюме Джилл прибыла на встречу с королевой Елизаветой II, которая состоялась на территории Виндзорского замка.
Джилл Байден и Елизавета II / Фото Getty Images
- В штате Миссисипи Байден выступила в клинике вакцинации COVID-19 при Университете Джексона в городе Джексона. Там она предстала перед публикой в красном платье с зебрами и черном пиджаке.
Джилл Байден в платье с зебрами / Фото Getty Images
- На Южной лужайке Белого дома Байден в голубом платье с разноцветным принтом и разрезами позировала рядом с мужем.
Байдены на Южной лужайке Белого дома / Фото Getty Images
- Для встречи с королевой Иордании первая леди США выбрала приталенное платье и пиджак белого цвета.
Королева Рания и Джилл Байден / Фото из инстаграма иорданской королевы
- На церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио Джилл приехала в белом платье-футляре с черным гороховым принтом.
Джилл Байден на открытии Олимпиады - 2020 / Фото Getty Images
- Первая леди пообщалась с американскими спортсменами, участвующими в Олимпийских играх, с помощью видеосвязи. Она предстала перед камерой в платье белого цвета и спортивном свитере сборной США.
Байден беседует с американскими спортсменами / Фото з інстаграму первой леди