Закончился трехдневный саммит в Великобритании, на котором присутствовали лидеры стран "Большой семерки". В последний день саммита президент и первая леди США впервые посетили официальную королевскую резиденцию Великобритании.

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Елизавета II приветливо встретила супругов на территории Виндзорского замка. После официальной части встречи пригласила Джо и Джилл на чаепитие.

Нежный look Джилл Байден

В Виндзорский замок Джилл Байден приехала в красивом костюме голубого цвета, состоящем из платья и пиджака на одну пуговицу. Такой наряд первая леди объединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Из украшений Байден решила завершить аутфит изысканной брошью и лаконичными серьгами. Визажисты сделали на лице жены американского президента макияж с темными тенями на веках и розовым блеском на губах. Волосы ее уложили в аккуратные локоны.



Джилл Байден и Елизавета II​ / Фото Getty Images



Джо и Джилл Байден с Елизаветой II в Виндзорском замке / Фото Getty Images

Напомним, накануне Джо и Джилл Байден посетили встречу лидеров G7, которую Елизавета II организовала в ботаническом саду "Эдем", который расположен в графстве Корнуолл. На этом мероприятии первая леди США предстала перед публикой в тренче цвета слоновой кости от бренда Gabriela Hearst с поясом. Под низ надела темно-синее платье с цветочным принтом.



Джо и Джилл Байден на встрече с Елизаветой II / Фото с инстаграма королевской семьи