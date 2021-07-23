В Токио уже состоялась официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр-2020. Почетной гостьей церемонии стала супруга президента Соединенных Штатов Джилл Байден.

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Первая леди прибыла в Японию вместо своего мужа, возглавив делегацию США. На трибунах она общалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и князем Монако Альбером, а также поддерживала американскую команду.

Образ Джилл Байден

Для публичного выхода жена Джо Байдена выбрала сдержанный, но элегантный наряд. Она предстала перед камерами в белоснежном платье-футляре длины миди с черным гороховым принтом, которое подчеркивало фигуру.

Джилл Байден соединила одежду с черными замшевыми туфлями на высоких каблуках. Она дополнила стильный аутфит длинным двухслойным жемчужным ожерельем на шее, браслетом на руке и серьгами-кольцами.

Первая леди распустила волосы и уложила их локонами. На лице она сделала изысканный макияж с акцентом на глазах. Джилл Байден появилась на публике в темно-синей защитной маске с изображением флага США.



Джилл Байден / Фото Getty Images



Джилл Байден / Фото Getty Images

Элегантные образы Джилл Байден

Первая леди вернулась с исторической загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Она появилась в разноцветном платье с разрезами.

Джилл Байден появилась на обложке американского глянца Vogue. Первая леди позировала в роскошном цветочном платье, зеленом костюме и повседневном образе.

Супруга президента США прилетела в штат Миссисипи, где выступила в клинике вакцинации при Университете Джексона. Там она очаровала look в платье с зебрами.

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