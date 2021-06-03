С тех пор Джо Байден победил на президентских выборах в соединенных Штатах Америки, к нему и его жене приковано особое внимание публики. В сети обсуждают не только публичные выходы президентской четы, но и образы Джилл. Она всегда демонстрирует изысканный вкус в одежде, выбирает изысканные костюмы и платья.
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Джилл отдает предпочтение классическим аутфитам. Она удачно выбирает одежду в соответствии с событиями, гармонично совмещает все составляющие своих образов. Любит дополнять их обувью на каблуках, аксессуарами, аккуратными прическами и безупречным макияжем.
Какими образами Джилл Байден поражала публику за время пребывания в статусе первой леди США – смотрите далее!
Лучшие выходы первой леди США Джилл Байден
- На церемонии инаугурации Джо Байдена она появилась в бирюзовом твидовом пальто с бархатными манжетами и платье.
Образ Джилл Байден на инаугурации мужа / Фото Getty Images
- Во время одного из первых выходов в новом статусе Джилл выбрала молочное платье длины миди от бренда Gabriela Hearst, который использует экологически чистые материалы.
Джилл Байден в платье бренда Gabriela Hearst / Фото из инстаграма Джилл Байден
- Первая леди приехала в одну из школ США в элегантном платье белого цвета и изысканном удлиненном пиджаке.
Джилл Байден в белом платье и пиджаке / Фото из инстаграма Джилл Байден
- На церемонии вручения наград International Women of Courage ("Храбрая женщина") первая леди появилась в голубом платье с лимонным принтом.
Джилл Байден в платье с лимонным принтом / Фото из инстаграма Джилл Байден
- Для перелета она выбрала наряд нежно-мятного цвета, скомбинировав элегантное платье-футляр с классическим пальто прямого кроя с широким лацканом.
Элегантный look Джилл Байден / Фото Getty Images
- Байден посетила общественный колледж в коротком молочном платье с широкой юбкой, подчеркивавшей фигуру.
Яркий образ Джилл Байден / Фото из инстаграма Джилл Байден
- Для деловой встречи первая леди выбрала синий классический костюм, состоящий из прямого платья и элегантного жакета.
Джилл Байден в синем костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден
- Для перелета в загородную резиденцию Джилл Байден надела элегантное белое рубашку, широкие рукава которой украсила черная вышивка в виде цветов и птиц.
Джилл Байден в вышиванке / Фото Getty Images
- Байден прибыла в клинику вакцинации в штате Мичиган и пообщалась со студентами колледжа. Для выхода выбрала изысканный шоколадный костюм.
Джилл Байден в шоколадном костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден