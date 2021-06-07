Супруга президента США Джилл Байден продолжает посещать различные заведения. На днях она прибыла в клинику вакцинации в Гарлемской баптистской церкви в Нью-Йорке. Там первая леди пообщалась с людьми и журналистами.
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Образ Джилл Байден
Для посещения клиники супруга президента США выбрала аутфит в нежных оттенках. Она предстала перед камерами в элегантном лавандовом платье до колен и коротком белом жакете.
Джилл Байден соединила наряд с туфлями с острым носком и на невысоких каблуках с черным цветочным принтом. Изящный look первая леди дополнила длинными жемчужными ожерельями, цепочками на шее и серьгами.
Джилл уложила волосы в привычную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. В целях безопасности она надела пудровую маску с цветочной вышивкой.
Джилл Байден в клинике вакцинации / Фото Getty Images
Стильные образы Джилл Байден
- Первая леди США вышла из самолета в трендовом повседневном образе – скинни-джинсах и полосатой рубашке;
- Супруга президента посетила мероприятие в ярком красном платье;
- Джилл Байден выступила с речью в шоколадном костюме и очаровала публику.