4 июля, ровно 22 года назад, свой брак зарегистрировала одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса. Виктория и Дэвид Бекхэмы являются примером для многих поклонников супругов.
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Виктория Бекхэм поздравила мужа с годовщиной
В воскресенье пара празднует годовщину свадьбы. Вероятно, они уже поздравили друг друга вживую, но также опубликовали трогательные посты в социальных сетях.
Виктория Бекхэм опубликовала трогательный ролик, где показала немало архивных кадров. На видео влюбленные обнимаются, смеются, танцуют и развлекаются.
Я люблю тебя, Дэвид. Поздравляю с годовщиной,
– написала модельер под публикацией.
Жену поздравил и Дэвид Бекхэм, опубликовав фото из семейного архива на личной странице в инстаграме.
Прошло 22 года, а мы, как и раньше, выбираем парные наряды. С юбилеем, я так сильно тебя люблю и благодарю, что подарила мне наших удивительных детей. Так мы все можем одеваться одинаково,
– с юмором написал Дэвид Бекхэм.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Знаменитое супруги получили множество поздравлений с годовщиной в комментариях под постами. Поклонники до сих пор восхищаются парой и их безупречными отношениями.
- "Это любовь";
- "Поздравляем с годовщиной";
- "Обожаю вас обоих! Счастливой годовщины";
- "Просто замечательные. С юбилеем чрезвычайную пару. Все, что вы создали вместе, является прекрасным примером для всех";
- "Прекрасная пара".