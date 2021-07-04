Папараці не припиняють переслідувати закохану пару Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Днями їх сфотографували в одному з парків. Очевидно, що актор та співачка познайомили своїх дітей – зіркові батьки взяли їх на прогулянку.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розважалися з дітьми

Актор та виконавиця відвідали парк розваг Universal Studios в Голлівуді. Вони взяли з собою нащадків – 13-річних Емму і Макса від шлюбу з Дженніфер Лопес Марком Ентоні, а також сина Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер 9-річного Самюеля.

Закоханих разом з дітьми сфотографували під час катання на атракціоні. Усі щиро усміхалися та були задоволені відпочинком.

Вони виглядали так, як ніби були просто двома звичайними людьми, які відвідували парк – жодна людина не підійшла до них,

– пише видання.

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