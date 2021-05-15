День семьи певцы, танцоры, ведущие и герои реалити-шоу провели в кругу родных и захватили сеть семейными кадрами – кто новым, а кто архивными. Чувственные фотографии украинских звезд смотрите ниже.

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Украинские звезды поздравляют с Днем семьи

Снежана Бабкина

"Приветствую вас всех, друзья! Будьте здоровы! Мира, гармонии, любви вашим близким и родным", – чувственно написала жена музыканта Сергея Бабкина. На фото, которое опубликовала актриса, звездная семья позировала в полном составе.

Лилия Ребрик

"С Днем семьи. Будьте всегда счастливы! Делайте все вместе! Возвращайтесь всегда домой! Наша дикая семейка уже сегодня возвращается к будничной жизни", – поделилась Лилия Ребрик, которая отдыхала в Турции.

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Джамала

"Моя семья – самые главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной", – поблагодарила Джамала и поделилась новыми фото с мужем Бекиром. Любимый поддерживает ее во время выступления в Херсоне.

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Влад Яма

"Самое большое достижение моей жизни – семья. Люблю вас", – растрогал танцор. На фото он показал любимую жену Лилиану и сына Леона, лицо которого долго скрывал от публики.

Светлана Тарабарова

"Семья начинается с любви! С Днем семьи, друзья", – лаконично высказалась певица, опубликовав фото с мужем Алексеем. На этот раз дети Светланы Тарабаровой – Иван и Мария – остались за кадром.

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Максим Михайлюк

"Наслаждаясь каждым нашим общим мгновением", – написал герой 10 сезона шоу "Холостяк", показав новые кадры с любимой Дашей Хлыстун и новорожденной дочкой.