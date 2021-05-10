Успешная Джамала появилась в облегающих светлых джинсах и базовой футболке кремового цвета. Свой образ она довершила лаконичной серебряной цепочкой и серьгами.

Читайте также Джамала прогулялась по Киеву в коротком топе и джинсах: фото стильного выхода

Похоже, над аутфитом певицы таки поколдовали стилисты, ведь ее волосы были уложены легкими волнами в изысканную прическу, а на лице – безупречный макияж с лавандовыми тенями.

На руках Джамала держала сыновей – 3-летнего Эмира и 10-месячного Селим-Гирая. Судя по всему, малыши позируют не слишком охотно, за кадром их развлекают близкие. К слову, лицо младшего малыша артистка показала не впервые. В конце марта она представила клип на песню "Вірю в тебе", в котором и появился мальчик.



Джамала с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Стоит увидеть Могилевская, Бабкин, Никитюк: украинские звезды растрогали поздравлениями ко Дню матери

В подписи к трогательным фото Джамала призналась, что быть мамой для нее – это быть сильной и морально, и физически. После рождения двух малышей, она потеряла сон, однако материнство – это счастье.

"Я постоянно переживаю и волнуюсь за своих. Чувствую, что должна тушить пожары. Пусть там какие трудности, быть мамой – счастье для меня. Видеть улыбку моих детей, замечать искренние эмоции и быть для них настоящим другом", – чувственно написала звезда.



Джамала с младшим сыном / Фото из инстаграма певицы