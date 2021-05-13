Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик продолжает радовать поклонников фотографиями из теплых краев. На личной странице она показала серию миловидных кадров с мужем, а также очаровала сеть образу.

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Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед камерой с бокалом шампанского в руках и на фоне моря. Она примерила для отдыха красное платье длины макси без бретелек. Юбка была объемной, как и рукава.

Белокурые волосы Лилия Ребрик распустила и уложила прямыми волнами. Она дополнила образ золотым тонким браслетом на руке, серьгами-подвесками и большой соломенной шляпой. Звезда не делала макияж, а потому похвасталась природной красотой.

Не надо ждать повод для праздника. "Просто так" – вот лучший повод!

– написала Лилия Ребрик под фото.

Также она рассказала об условиях на пляже. Ребрик отметила, что лежаков стало меньше, теперь они размещены с соблюдением карантинной дистанции 1,5 метра друг от друга.

"Еще есть специальные палатки (называются "павильон"). И это вообще очень удобно. Это твое личное пространство, включая сервис. На целый день палатка принадлежит только твоей семье", – добавила актриса.

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