Даша Хлыстун недавно впервые стала мамой. Она родила любимому дочь. Теперь новоиспеченные родители невероятно счастливы и наслаждаются каждым моментом с крохой.
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Новые фото дочери Максима Михайлюка и Даши Хлыстун
Радостная мамочка поделилась трогательными кадрами на личной странице в инстаграме. Маленькая Ариана сладко спала, повернув голову к окну. Лучики весеннего солнца добавили фотографии особой атмосферы.
Дочь Даши Хлыстун и Максима Михайлюка / Фото из инстаграма Даши Хлыстун
Также Даша показала, как держит первенца за ручку. Это чрезвычайно чувственное фото, которое демонстрирует особую связь мамы и дочери с первых дней жизни.
Я – мама. Мне до сих пор не верится, что это моя девочка, а не взяла поиграть у кого-то. Хочется ее целовать, качать, обнимать и оберегать. Каждый день люблю ее сильнее такой любовью, которой раньше не знала,
- написала в публикации Даша.
Дочь Даши Хлыстун и Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даши Хлыстун
Проникновенное сообщение прокомментировал любимый Даши-Максим Михайлюк: "Моя солнечная батарейка". Мужчина дополнил слова эмоджи в виде сердечек. Он также невероятно счастлив, что стал отцом маленькой принцессы.
Не оставили публикацию без внимания и подписчики модели. Они засыпали Ариану комплиментами.
- "Какая крошка!"
- "Очень хочется увидеть, как она будет улыбаться!"
- "Пусть растет здоровая и счастливая!"
- "Сладкая булочка! Пусть растет большой и здоровой!"
- "Какие вы крошечные и хорошие! Маленькая принцесса!"