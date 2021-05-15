День сім'ї співаки, танцівники, ведучі та герої реаліті-шоу провели в колі рідних і захопили мережу сімейними кадрами – хто новими, а хто архівними. Чуттєві світлини українських зірок дивіться нижче.

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Українські зірки вітають з Днем сім'ї

Сніжана Бабкіна

"Вітаю вас всіх, друзі! Будьте здорові! Миру, гармонії, любові вашим близьким і рідним", – чуттєво написала дружина музиканта Сергія Бабкіна. На фото, яке опублікувала акторка, зіркова родина позувала у повному складі.

Лілія Ребрик

"З Днем сім'ї. Будьте завжди щасливі! Робіть все разом! Повертайтесь завжди додому! Наша дика сімейка вже сьогодні повертається до буденного життя", – поділилася Лілія Ребрик, яка відпочивала в Туреччині.

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Джамала

"Моя сім'я – найголовніші люди в моєму житті. Люблю піклуватися про них і отримувати підтримку. Спасибі, що завжди поруч зі мною", – подякувала Джамала і поділилася новими фото з чоловіком Бекіром. Коханий підтримує її під час виступу в Херсоні.

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Влад Яма

"Найбільше досягнення мого життя – сім'я. Люблю вас", – зворушив танцівник. На фото він показав кохану дружину Ліліану та сина Леона, обличчя якого довго приховував від публіки.

Світлана Тарабарова

"Родина починається з любові! З Днем родини, друзі", – лаконічно висловилася співачка, опублікувавши фото з чоловіком Олексієм. Цього разу діти Світлани Тарабарової – Іван і Марія – залишилися за кадром.

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Максим Михайлюк

"Насолоджуючись кожною нашою спільною миттю", – написав герой 10 сезону шоу "Холостяк", показавши нові кадри з коханою Дашею Хлистун і новонародженою донькою.