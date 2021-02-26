Певица Джамала готовит к выпуску сразу два альбома и уже представила новую песню "Вдячна". Лирическим треком звезда стремится напомнить людям о том, что стоит быть благодарными друг другу за простые мелочи, которые уже успели стать обыденностью.

Премьера чувственного трека "Вдячна" уже состоялась на всех площадках.

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Джамала презентовала песню "Вдячна"

На личной странице в инстаграме артистка объяснила главный месседж песни "Вдячна" – нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждый миг, обнимать родных, говорить о своей любви и не терять время зря! Джамала подчеркнула, что именно об этих важнейших жизненных истинах люди так часто забывают.

Быть благодарным – уже давно лозунг моей жизни. Последние годы я часто думаю, что в ежедневной спешке мы забываем о главном, о том, ради чего мы пришли на эту Землю. Люди все меньше благодарны, все меньше дарят любовь и заботу,

– высказалась певица.

Поклонники Джамалы уже успели оценить песню "Вдячна" и выразить свой восторг в комментариях: "Замечательная песня, чувственная, мурашки по коже. На повторе с утра", "Трек солнечной весны", "Очень хорошая песня", "Крутой трек".

Джамала – ​Вдячна: слушайте песню онлайн

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