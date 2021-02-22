Накануне премьеры украинского комедии "Сумасшедшая свадьба 3", которая состоится 25 февраля, вышел официальный саундтрек – песня "На щастя". Продюсер фильма Юрий Горбунов впервые спел вместе с Потапом, Олегом Винником, Надеждой Мейхер и Позитивом.

Авторы популярной комедии "Сумасшедшая свадьба 3" выпустили яркий клип на песню "На щастя", которая стала официальным саундтреком финальной части. В видео появились большинство артистов ленты и актеры-певцы цыганского театра "Романс".

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Саундтрека к "Сумасшедшей свадьбе 3" – "На щастя"

Песню "На щастя" записал продюсер картины Юрий Горбунов вместе со звездными актерами – Потапом, Надеждой Мейхер и Олегом Винником. По сюжету клипа исполнители саундтрека и главные персонажи собрались в кинотеатре, чтобы посмотреть премьеру "Сумасшедшей свадьбы 3". Олег Винник связался с коллегами по телефону, ведь во время съемок находился на отдыхе.

"Песня "На щастя" стала официальным саундтреком финальной части "Сумасшедшая свадьба 3". Композицию исполнили любимые герои кинотрилогии Потап, Олег Винник, Позитив, Надежда Мейхер и Юрий Горбунов", – говорится в источнике.

В эфире "Завтрака 1+1" продюсер картины Юрий Горбунов заверил, что в последней части "Сумасшедшей свадьбы" украинцы также узнают себя, родственников, родителей, братьев и сестер. Он рассказал, что главная миссия финальной части в очередной раз доказать, что самое важное в жизни – это любовь, которая способна победить уже. Он также раскрыл главную сюжетную линию "Сумасшедшей свадьбы 3".

Наконец подрастает третий ребенок Середюка и сын приводит домой цыганку – представительницу ромского происхождения. Она очень красивая, поэтому здесь уже не столько против отец, сколько мама,

– поделился шоумен.

Потап, Олег Винник, Позитив, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов – "На щастя": смотрите видео онлайн

Детали "Сумасшедшей свадьбы 3" в интервью 24 каналу раскрыл режиссер Любомир Левицкий. О трейлере, сюжете и актерском составе комедии узнавайте здесь.