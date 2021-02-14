Популярная украинская группа "Бумбокс" в День святого Валентина представила новую песню о любви "Жаль" и обнародовала трогательный клип. Автором слов трека стал лидер коллектива Андрей Хлывнюк.

Вокалист признался, что создал песню "Жаль" из двух стихотворений – "Жаль", который написал еще два года назад, и "Ехать к тебе", который "родился" весной прошлого года. Зато музыка, которая прекрасно подружилась с текстом, появилась в течение летних репетиций.

К теме Тина Кароль потрясла премьерой песни "Скандал": видео

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отметил, что песня "Жаль" написана в стилистике ранних записей 2004-2009 годов, ведь в ее аранжировке доминируют вокал, гитара и диджеинг. Другие музыканты тоже убеждены, что новый трек, как машина времени, переносит их на 15 лет назад.

Песня "Жаль" – это одна из песен, под которые хочется возвращаться к родным. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличнен,

– прокомментировал Андрей Хлывнюк.

Режиссер Стас Гуренко, который работал над клипом на песню "Жаль", рассказал, что стремился показать дороги и улицы, по которым условный герой едет к своей любви. Они умышленно сняли узнаваемые улицы Киева, чтобы поклонники увидели знакомые места, в которых их переполняла то любовь, то печаль.

Бумбокс – Жаль: слушайте песню и смотрите видео онлайн

Премьеры ко Дню святого Валентина: