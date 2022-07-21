До слез, – Дмитрий Ступка о поездках в Крым после оккупации

Актер Дмитрий Ступка рассказал, что ездил в Крым после его оккупации. Однако это совсем не то место, которое почти у каждого украинца ассоциируется с детством. Что разочаровало Дмитрия – узнайте дальше.

Дмитрий Ступка встречался с девушкой из Севастополя и ездил в Крым со стороны Украины. Однако атмосфера там изменилась. В интервью 24 каналу Ступка рассказал, что было очень неприятно.

Смотрите также Тарас Тополя показал новое фото с передовой: "Боевые гуси в деле"

Дмитрий Ступка о поездках в Крым

Ступка родился в 1986 году и с детства помнит, что Крым – это Украина. Был там каждое лето, даже жил там когда-то, потому что мама была замужем за местным мужчиной. Как и многие украинские дети, был в "Артеке", потом с театром Франко ездил на гастроли в Севастополь, там коллектив классно принимали. Это первая любовь, приятные воспоминания. Дмитрий подчеркнул, что это наш дом.

После оккупации мало украинцев ездили в Крым. Но Дмитрий бывал там несколько раз, потому что встречался с девушкой из Севастополя. Ездил на автомобиле или поезде. Однако впечатления от поездок были совсем не такие, как прежде.

Видеть повсюду портреты жириновского и русские флаги – это такое неприятное впечатление, до слез. В магазин приходишь, привык, что рассчитываешься гривнами, а тебе нужно платить рублями. Такое ощущение, что отняли правую руку или ногу и ею пользуется кто-то другой,

– поделился актер.

Дмитрий считает, что главное сейчас – забрать все принадлежащие нам территории. Чтобы Украина была такой, какой была до 2013 года. Актер безгранично благодарен ВСУ, которые нас спасают: "Мы должны быть благодарны им за то, что утром можем видеть своих родных, детей. Хочется, чтобы весь мир сплотился и дал по зубам этой россии, чтобы это как можно скорее закончилось. То, что происходит с нашими городами. Это очень больно, очень. Смотреть, как они разбивают культурные центры, ТРЦ, кинотеатры".

Иногда меня охватывает страшная ярость. Я, как актер, очень эмоционален и чувствителен. В такой момент хочется им ответить – начать бомбить их территории. Чтобы они почувствовали, как это. Чтобы почувствовали жизнь с этими сиренами. Когда ты ходишь по супермаркету, выбираешь новую кухню, ни о чем не думаешь и прилетает ракета. Это невозможно терпеть,

– признался Ступка.