Тарас Тополя находится на фронте с первого дня полномасштабной войны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.

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Новое фото Тараса Тополи с фронта

Лидер "Антител" ведет дневник в соцсетях, где пишет о каждом дне войны. В 147-й день он опубликовал фото с украинским аэроразведчиком. Тарас показал, как смотрится в военной амуниции. На фото видно, что он очень уставший, но продолжает служить. Артист точно знает, ради чего сейчас находится на фронте. Он вместе с собратьями спасает жизнь наших защитников.