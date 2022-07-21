Тарас Тополя находится на фронте с первого дня полномасштабной войны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.

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Новое фото Тараса Тополи с фронта

Лидер "Антител" ведет дневник в соцсетях, где пишет о каждом дне войны. В 147-й день он опубликовал фото с украинским аэроразведчиком. Тарас показал, как смотрится в военной амуниции. На фото видно, что он очень уставший, но продолжает служить. Артист точно знает, ради чего сейчас находится на фронте. Он вместе с собратьями спасает жизнь наших защитников.

"Не Киев. Утро – сто сорок седьмой. Настроение – властвовать в воздухе. Месяц – боевые гуси в деле. Наша аэроразведка самая аэроразведка аэроразведка в мире – факт. У войны есть глаза. Они с лопастями и на батарейках. В руках Ярослава Пилунского глаза становятся адскими. Слава ВСУ! Слава Украине!", – написал Тарас под фото.

Тарас Тополь
Тарас Тополь с побратимом / Фото из инстаграмма артиста

В комментариях подписчики Тараса в очередной раз благодарят его и его товарищей за защиту нашей страны.

  • "Спасибо за Украину! Пусть Господь оберегает и помогает!"
  • "Вы наше все! Спасибо за защиту! Берегите себя!"
  • "Спасибо за вашу работу!"
  • "Слава нашим защитникам!"
  • "Спасибо вам, наши Герои!"