Известно, что на развод подала жена артиста. Раньше мы писали, что украинский военный Павел Вышебаба также развелся с супругой после 7 лет брака.

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Еще в прошлом году Дэн Рейнольдс объявил о разрыве отношений. "После многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжой разошлись. Быть хорошими родителями для наших детей – наш главный приоритет", – заявил он в сентябре 2022 года.

Теперь пара официально развелась. Жена подала на развод 18 апреля, расторгнув таким образом брак, длившийся более десяти лет.



Дэн Рейнольдс с эксдружиной Эйжей и детьми / Фото с инстаграммы певца

Напомним, что впервые о разводе пара заговорила еще в 2018 году, но тогда брак удалось сберечь. Похоже, теперь их развод окончательный.

Предполагают, что у Рейнольдса теперь новый роман с актрисой Минкой Келли. Их видели вместе спустя несколько месяцев после заявлений о разводе в сентябре 2022 года. С тех пор в СМИ появлялись фото из свиданий музыканта с новой избранницей.



Дену Рейнольдсу приписывают роман с Минкой Келли / Фото Page Six

Напомним, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину в условиях войны. Музыканты в первые дни вторжения записали слова состраданием всем пострадавшим от войны и пожелали победы. Также они отменили два своих концерта в России.

А в 2022 году Дэн Рейнольдс во время исполнения одной из песен на концерте в Чехии поднял украинский флаг, подаренный ему переселенкой из харьковской Северной Салтовки.