31-летняя Рамина Эсхакзай отказалась объявлять причину разрыва и заявила, что не будет давать никаких интервью на эту тему. Даже друзьям-журналистам. Они с Евгением якобы разошлись не из-за измен и насилия, а как взрослые сознательные люди.
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Рамина Эсхакзай разошлась с женихом
Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были точно самыми лучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств,
– заявили Рамина и Евгений.
"Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения", – отметили эксы.
В инстаграм-сторис Рамина добавила: "И такое в жизни бывает. От меня не ждите никаких комментариев и интервью на эту тему. Никаких исключений для коллег-журналистов. Спасибо".
Что известно об отношениях Рамины с Евгением Прониным
- Напомним, с Евгением Прониным Рамина начала встречаться после скандального разрыва с Виталием Козловским. В мае 2021 года юрист сделал ей предложение на Мальдивах – подарил золотое кольцо с бриллиантом.
- Из-за полномасштабного вторжения России интервьюерка выехала в Европу с мамой и сестрой, а Евгений остался в Киеве и вступил в ряды территориальной обороны. Она плакала, понимая, что любимый "объективно может умереть" на задачах, ведь их "накрывало" и было много раненых. Вдвоем они даже попали под артиллерийский обстрел в Бахмуте, когда Рамина ездила туда снимать один из своих выпусков.
- В марте она заявила, что отменила свадьбу с женихом, но не из-за проблем в отношениях, а из-за неуместности пышного празднования во время войны.