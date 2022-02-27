Известно, что группа даст концерт в разных городах Европы в рамках тура Mercury World Tour. Украинский концерт был запланирован на 3 июня в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве. После этого американцы должны были дать два концерта в России – 5 июня на стадионе "Лужники" в Москве, и 7 июня – на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Важно Цель – миллион долларов: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собирают деньги украинским беженцам



Европейский тур Imagine Dragons / Фото с инстаграма группы

Но "в свете недавних событий группа сообщила, что концерты в России и Украине отменяются".

Наши мысли с Украиной и другими гражданами, страдающими от этой ненужной войны,

– написали музыканты в своем инстаграме и прикрепили изображение украинского флага.

Свою позицию относительно войны России с Украиной также выразил лидер группы Дэн Рейнольдс.

"Я – за Украину. Нажимайте на линк в "биографии", чтобы узнать, как помочь", – написал мужчина.

В комментариях его символически поблагодарила украинская ведущая Екатерина Осадчая и десятки других украинцев.



Дэн Рейнольдс поддержал украинцев / Фото из инстаграма вокалиста

Отметим, что музыканты и Дэн Рейнольдс уже ранее были в Украине с концертом в 2018 году на стадионе "Олимпийский". Тогда на событие приехали более 50 тысяч человек со всей Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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