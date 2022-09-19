О разводе Дэн Рейнольдс объявил самостоятельно в своем твиттере. Очевидно, для того, чтобы журналисты и папарацци оставили их в покое.

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Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс развелся с женой

Мне грустно сообщить, что после многих прекрасных лет, проведенных вместе, мы с Эйжей расстались. Быть отличными родителями для наших детей – наш приоритет номер один. Спасибо, что все эти годы всегда поддерживали нас с любовью и заботой,

– написал Дэн Рейнольдс.

Интересно, что Эйжа Волкман тоже прокомментировала развод. В своем инстаграме со 109-тысячной аудиторией она разместила пост, в котором призналась, что сейчас ее семья переживает тяжелый период, и никто из них не хочет никому делать больно.

"В жизни есть много красоты, даже если она идет не так, как мы надеялись. Иногда нам приходится освобождать место для реализации большего плана. Мы должны признать, что дарящаяся любовь бывает во многих формах. Желаю вам любви и света", – написала экс-жена Дэна Рейнольдса.

У них с Эйжей остались четверо маленьких детей – 10-летняя дочь Эрроу, 5-летние девушки-близнецы Гия и Коко и 2-летний сын Валентин.

Дэн Рейнольдс с экс-женой Эйжей и своими четырьмя детьми / Фото из инстаграма солиста Imagine Dragons

Как брак солиста Imagine Dragons трещал по швам

В начале 2018 года Дэн Рейнольдс уже объявлял, что планирует развестись с женой.

"После 7 прекрасных лет вместе наш брак с Эйжей закончился. Наши дети остаются самой важной вещью в нашей жизни, и мы будем продолжать воспитывать их со всей любовью", – писал фронтмен Imagine Dragons в твиттере четыре года назад.

Однако тогда он поспешил с публичной оглаской, ведь помирился с Эйжей и даже написал с ней песню Bad Liar – "Плохой лжец" для своей группы Imagine Dragons. Сама же Волкман объясняла, что безумные годы брака "убили их обоих во многих моментах, а теперь они отстраиваются".