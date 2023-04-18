Вышебаба рассказал о личной жизни в Instagram. Напомним, что он в первые дни полномасштабного вторжение ушел на фронт, но сейчас часто ходит в командировку и устраивает благотворительные вечера для сбора денег.

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Теперь стало известно, что Вышебаба развелся. Он объяснил, что не будет раскрывать причины разрыва, но признался, что произошло это еще в прошлом году.

Я в разводе. История нашей семьи закончилась в 2022-м, мы пополнили статистику разорванных браков во время войны… Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Жизнь продолжается,

– написал военный.

Напомним, что их супруги никогда не выносили личную жизнь в публичное пространство. Упоминаний о жене Вышебабы почти нет в сети уже несколько лет.

Брак Вышебабы попал в историю

Еще в 2015 году об их свадьбе гудели все СМИ – она вошла в историю Украины как первый брак, заявку на который отправили онлайн.

Влюбленные поженились в городе Днепр в 2015 году. На их патриотической церемонии присутствовал уже сейчас экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.



Свадьба Павла Вышебабы в 2015 году / Фото Днепровского горсовета

Что известно о его жене? Инна Тесленко – журналистка родом из Мариуполя, где за 9 лет до свадьбы и познакомилась с Павлом Вышебабой. Хотя пара и проживала в то время в Киеве, сыграть свадьбу решили в Днепре, ведь именно там можно было жениться на онлайн-заявке.

В 2016 году у пары родилась дочь, с которой отец периодически видится, когда возвращается с передовой. Ранее он опубликовал видео, когда впервые увидел ребенка после 3 месяцев разлуки.

К слову, известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, служащий сейчас в ВСУ, еще в 2021 году расстался с женой. Теперь он нашел новую любимую, однако, пока ее имя держит в секрете. Предполагают, что пара даже живет вместе.