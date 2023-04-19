Відомо, що на розлучення подала дружина артиста. Раніше ми писали, що український військовий Павло Вишебаба також розлучився з дружиною після 7 років шлюбу.

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Ще минулого року Ден Рейнольдс оголосив про розрив стосунків. "Після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжою розійшлися. Бути хорошими батьками для наших дітей – наш головний пріоритет", – заявив він у вересні 2022 року.

Тепер пара офіційно розлучилася. Дружина подала на розлучення 18 квітня, розірвавши таким чином шлюб, який тривав понад десять років.



Ден Рейнольдс з ексдружиною Ейжею та дітьми / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, що вперше про розлучення пара заговорила ще 2018 року, але тоді шлюб вдалося зберегти. Схоже, тепер їхнє розлучення остаточне.

Припускають, що у Рейнольдса тепер новий роман з актрисою Мінкою Келлі. Їх бачили разом через кілька місяців після заяв про розлучення у вересні 2022 року. Відтоді у медіа з'являлись фото з побачень музиканта з новою обраницею.



Дену Рейнольдсу приписують роман з Мінкою Келлі / Фото Page Six

Нагадаємо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Музиканти в перші дні вторгнення записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували два своїх концерти на Росії.

А у 2022 році Ден Рейнольдс під час виконання однієї з пісень на концерті в Чехії підняв український прапор, який подарувала йому переселенка з харківської Північної Салтівки.